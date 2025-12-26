РФ розміщує обладнання для наведення "шахедів" на багатоповерхівках Білорусі – Зеленський

Надавати Росії допомогу з дронами Зеленський назвав дуже ризикованим для Білорусі

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА / Ida Marie Odgaard)

Росіяни намагаються обходити українські захисні позиції перехоплювачів через територію Білорусі, розташовуючи на житлових будинках обладнання для наведення "шахедів". Про це з посиланням на дані розвідки повідомив президент Володимир Зеленський.

"Фактично на дахах звичайних п'ятиповерхівок розташовані антени та інше обладнання, яке допомагає наводити "шахеди" на обʼєкти в наших західних регіонах", – сказав Зеленський.

Президент назвав це "абсолютною зневагою" до людських життів. Він розповів про подальше інформування партнерів та підготовку спільних відповідей.

Зеленський зазначив, що такі діє є ризикованими для Білорусі.

"Ми бачимо кроки з "Орєшніком", тепер – з допомогою "шахедам". Шкода, що Білорусь здає свій суверенітет на користь російських агресивних амбіцій", – додав президент.