РФ розміщує обладнання для наведення "шахедів" на багатоповерхівках Білорусі – Зеленський
Володимир Зеленський (Фото: ЕРА / Ida Marie Odgaard)

Росіяни намагаються обходити українські захисні позиції перехоплювачів через територію Білорусі, розташовуючи на житлових будинках обладнання для наведення "шахедів". Про це з посиланням на дані розвідки повідомив президент Володимир Зеленський.

"Фактично на дахах звичайних п'ятиповерхівок розташовані антени та інше обладнання, яке допомагає наводити "шахеди" на обʼєкти в наших західних регіонах", – сказав Зеленський.

Президент назвав це "абсолютною зневагою" до людських життів. Він розповів про подальше інформування партнерів та підготовку спільних відповідей.

Зеленський зазначив, що такі діє є ризикованими для Білорусі.

"Ми бачимо кроки з "Орєшніком", тепер – з допомогою "шахедам". Шкода, що Білорусь здає свій суверенітет на користь російських агресивних амбіцій", – додав президент.

  • У вересні Зеленський заявляв, що для збиття 800 "шахедів" Силам оборони треба 1600 перехоплювачів.
  • Про обхід українських перехоплювачів президент розповів відразу після Ставки 26 грудня. Тоді він вперше зазначив, що росіяни намагаються обходити перехоплювачі "шахедів" завдяки Білорусі.
