Зеленський заявив, що росіяни намагаються обходити перехоплювачі "шахедів" завдяки Білорусі

Є проблема, що росіяни бачать українські рубежі перехоплювачів, сказав президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Росіяни намагаються обходити українські перехоплювачі дронів, зокрема завдяки Білорусі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, спілкуючися з журналістами у чаті ОП.

Він розповів, що 26 грудня відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорили російські удари по залізничній інфраструктурі міста Ковель у Волинській області.

Президент уточнив, що Ставка була присвячена "дронам, лініям і захисту, нашим відповідям тощо".

"Там само ми говорили й про Ковель. Є проблема, що вони бачать наші рубежі. Рубежі перехоплювачів, якими ми непогано працюємо. Й хочуть їх обходити. Обходять вони їх завдяки, до речі, й Білорусі. І білоруській землі. І технічно завдяки Білорусі також. Це серйозне питання", – сказав Зеленський.