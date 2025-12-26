Зеленський заявив, що росіяни намагаються обходити перехоплювачі "шахедів" завдяки Білорусі
Росіяни намагаються обходити українські перехоплювачі дронів, зокрема завдяки Білорусі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, спілкуючися з журналістами у чаті ОП.
Він розповів, що 26 грудня відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорили російські удари по залізничній інфраструктурі міста Ковель у Волинській області.
Президент уточнив, що Ставка була присвячена "дронам, лініям і захисту, нашим відповідям тощо".
"Там само ми говорили й про Ковель. Є проблема, що вони бачать наші рубежі. Рубежі перехоплювачів, якими ми непогано працюємо. Й хочуть їх обходити. Обходять вони їх завдяки, до речі, й Білорусі. І білоруській землі. І технічно завдяки Білорусі також. Це серйозне питання", – сказав Зеленський.
- У вересні Зеленський заявляв, що для протидії 800 російським "шахедам" потрібно 1600 перехоплювачів.
- Уночі 26 грудня Росія завдала масованого удару по логістиці України. Ціллю ударів були одеські порти, термінал у Миколаївській області й залізнична станція "Ковель".
