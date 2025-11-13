Зеленський: Україна та США розпочали спільне виробництво дронів-перехоплювачів
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна спільно зі Сполученими Штатами Америки розпочала виробництво дронів-перехоплювачів, здатних знищувати ударні безпілотники Росії. Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg.
"Це американо-українське виробництво, спільне виробництво. Сподіваюся, у майбутньому таких дронів буде більше", – зазначив президент.
За словами Зеленського, спільне виробництво вже розпочато, а Україна має намір значно наростити випуск дронів-перехоплювачів.
Глава держави 3 листопада повідомляв, що до кінця цього місяця країна може виробляти 600-800 таких апаратів на добу, хоча ці плани можуть ускладнити російські обстріли. Президент підкреслив, що це "непроста історія".
За словами Зеленського, українські компанії вже створюють власні моделі дронів-перехоплювачів, здатних ефективно протидіяти іранським "шахедам" із реактивними двигунами. Також інженери розробили дешевші версії таких апаратів, які успішно збивають сотні російських безпілотників.
- У вересні президент Зеленський заявив, що для протидії 800 російським "шахедам" потрібно 1600 перехоплювачів.
- 15 жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що за наявності необхідного фінансування українська промисловість у 2026 році може виготовити до 20 млн безпілотників.
