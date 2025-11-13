Зеленский: Украина и США начали совместное производство дронов-перехватчиков
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина совместно с Соединенными Штатами Америки начала производство дронов-перехватчиков, способных уничтожать ударные беспилотники России. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.
"Это американо-украинское производство, совместное производство. Надеюсь, в будущем таких дронов будет больше", – отметил президент.
По словам Зеленского, совместное производство уже начато, а Украина намерена значительно нарастить выпуск дронов-перехватчиков.
Глава государства 3 ноября сообщал, что до конца этого месяца страна может производить 600-800 таких аппаратов в сутки, хотя эти планы могут осложнить российские обстрелы. Президент подчеркнул, что это "непростая история".
По словам Зеленского, украинские компании уже создают собственные модели дронов-перехватчиков, способных эффективно противодействовать иранским "шахедам" с реактивными двигателями. Также инженеры разработали более дешевые версии таких аппаратов, которые успешно сбивают сотни российских беспилотников.
- В сентябре президент Зеленский заявил, что для противодействия 800 российским "шахедам" нужно 1600 перехватчиков.
- 15 октября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что при наличии необходимого финансирования украинская промышленность в 2026 году может изготовить до 20 млн беспилотников.
Комментарии (0)