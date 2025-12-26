Зеленский заявил, что россияне пытаются обходить перехватчики "шахедов" благодаря Беларуси

Есть проблема, что россияне видят украинские рубежи перехватчиков, сказал президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Россияне пытаются обходить украинские перехватчики дронов, в частности благодаря Беларуси. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, общаясь с журналистами в чате ОП.

Он рассказал, что 26 декабря состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсудили российские удары по железнодорожной инфраструктуре города Ковель в Волынской области.

Читайте также Новое звено ПВО. Смогут ли зенитные дроны закрыть небо над Украиной

Президент уточнил, что Ставка была посвящена "дронам, линиям и защите, нашим ответам и тому подобное".

"Там же мы говорили и о Ковеле. Есть проблема, что они видят наши рубежи. Рубежи перехватчиков, которыми мы неплохо работаем. И хотят их обходить. Обходят они их благодаря, кстати, и Беларуси. И беларусской земле. И технически благодаря Беларуси также. Это серьезный вопрос", – сказал Зеленский.