Зеленский заявил, что россияне пытаются обходить перехватчики "шахедов" благодаря Беларуси
Россияне пытаются обходить украинские перехватчики дронов, в частности благодаря Беларуси. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, общаясь с журналистами в чате ОП.
Он рассказал, что 26 декабря состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсудили российские удары по железнодорожной инфраструктуре города Ковель в Волынской области.
Президент уточнил, что Ставка была посвящена "дронам, линиям и защите, нашим ответам и тому подобное".
"Там же мы говорили и о Ковеле. Есть проблема, что они видят наши рубежи. Рубежи перехватчиков, которыми мы неплохо работаем. И хотят их обходить. Обходят они их благодаря, кстати, и Беларуси. И беларусской земле. И технически благодаря Беларуси также. Это серьезный вопрос", – сказал Зеленский.
- В сентябре Зеленский заявлял, что для противодействия 800 российским "шахедам" нужно 1600 перехватчиков.
- Ночью 26 декабря Россия нанесла массированный удар по логистике Украины. Целью ударов были одесские порты, терминал в Николаевской области и железнодорожная станция "Ковель".
