РФ размещает оборудование для наведения "шахедов" на многоэтажках Беларуси – Зеленский

Предоставлять России помощь с дронами Зеленский назвал очень рискованным для Беларуси

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА / Ida Marie Odgaard)

Россияне пытаются обходить украинские защитные позиции перехватчиков через территорию Беларуси, размещая на жилых домах оборудование для наведения "шахедов". Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил президент Владимир Зеленский.

"Фактически на крышах обычных пятиэтажек расположены антенны и другое оборудование, которое помогает наводить "шахеды" на объекты в наших западных регионах", – сказал Зеленский.

Президент назвал это "абсолютным пренебрежением" к человеческим жизням. Он рассказал о дальнейшем информировании партнеров и подготовке совместных ответов.

Зеленский отметил, что такие действия являются рискованными для Беларуси.

"Мы видим шаги с "Орешником", теперь – с помощью "шахедам". Жаль, что Беларусь сдает свой суверенитет в пользу российских агрессивных амбиций", – добавил президент.