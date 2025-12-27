Reuters: Росія, ймовірно, розмістить "Орєшнік" на колишній авіабазі в Білорусі

Супутникові знімки вказують на розміщення ракет на колишній авіабазі поблизу Кричева в Могильовській області

Олександр Лукашенко та Володимир Путін (Фото: ресурс окупантів)

Москва, ймовірно, розміщує нові гіперзвукові балістичні ракети, здатні нести ядерну зброю, на колишній авіабазі у східній Білорусі. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на двох дослідників, які проаналізували супутникові знімки.

Оцінка дослідників загалом збігається з висновками американської розвідки, повідомив неназваний співрозмовник медіа, обізнаний з цим питанням.

Джеффрі Льюїс з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері та Декер Евелет з аналітичної організації CNA проаналізували знімки компанії Planet Labs.

Вони на 90% впевнені, що пускові установки "Орєшніка" будуть розміщені на колишній авіабазі поблизу Кричева в Могильовській області, приблизно за 307 км на схід від Мінська і за 478 км на південний захід від Москви.

Американські дослідники заявили, що огляд знімків Planet Labs виявив поспішний будівельний проєкт, який розпочався між 4 та 12 серпня, і показав риси, що відповідають рисам російської стратегічної ракетної бази.

"Однією з явних ознак" на фотографії від 19 листопада є "перевалковий пункт військового класу", оточений огорожею безпеки, куди ракети, мобільні пускові установки та інші компоненти могли доставлятися потягом, сказав Евелет.

Інша ознака, за словами Льюїса, – це заливання бетонного майданчика в кінці злітно-посадкової смуги, яке потім було засипано землею, що, за його словами, "відповідає замаскованому пусковому пункту".

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що на території країни буде розміщено до 10 пускових установок. Американські дослідники оцінили, що майданчик досить великий для розміщення лише трьох пускових установок, інші можуть бути розміщені в іншому місці.

У матеріалі йдеться, що російський диктатор Володимир Путін чітко дав зрозуміти про свій намір розмістити в Білорусі ракети середньої дальності "Орєшнік" із передбачуваною дальністю дії до 5500 км, проте точне місце розташування раніше не повідомлялося.

Розгортання цього озброєння підкреслить наміри Кремля утримати членів НАТО від постачання Україні зброї, здатної завдавати ударів углиб території Росії, вважають деякі експерти.

Посольство Росії у Вашингтоні не одразу відповіло на запит про коментар. Посольство Білорусі відмовилося від коментарів. Білий дім не одразу відповів на запит про коментар, а Центральне розвідувальне управління відмовилося коментувати.