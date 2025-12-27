Reuters: Россия, вероятно, разместит "Орешник" на бывшей авиабазе в Беларуси

Спутниковые снимки указывают на размещение ракет на бывшей авиабазе вблизи Кричева в Могилевской области

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: ресурс оккупантов)

Москва, вероятно, размещает новые гиперзвуковые баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие, на бывшей авиабазе в восточной Беларуси. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух исследователей, которые проанализировали спутниковые снимки.

Оценка исследователей в целом совпадает с выводами американской разведки, сообщил неназванный собеседник медиа, знакомый с этим вопросом.

Джеффри Льюис из Института международных исследований Миддлбери и Декер Эвелет из аналитической организации CNA проанализировали снимки компании Planet Labs.

Они на 90% уверены, что пусковые установки "Орешника" будут размещены на бывшей авиабазе вблизи Кричева в Могилевской области, примерно в 307 км к востоку от Минска и в 478 км к юго-западу от Москвы.

Американские исследователи заявили, что обзор снимков Planet Labs обнаружил поспешный строительный проект, который начался между 4 и 12 августа, и показал черты, соответствующие чертам российской стратегической ракетной базы.

"Одним из явных признаков" на фотографии от 19 ноября является "перевалочный пункт военного класса", окруженный ограждением безопасности, куда ракеты, мобильные пусковые установки и другие компоненты могли доставляться поездом, сказал Эвелет.

Другой признак, по словам Льюиса, – это заливка бетонной площадки в конце взлетно-посадочной полосы, которая затем была засыпана землей, что, по его словам, "соответствует замаскированному пусковому пункту".

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что на территории страны будет размещено до 10 пусковых установок. Американские исследователи оценили, что площадка достаточно большая для размещения только трех пусковых установок, остальные могут быть размещены в другом месте.

В материале говорится, что российский диктатор Владимир Путин четко дал понять о своем намерении разместить в Беларуси ракеты средней дальности "Орешник" с предполагаемой дальностью действия до 5500 км, однако точное местоположение ранее не сообщалось.

Развертывание этого вооружения подчеркнет намерения Кремля удержать членов НАТО от поставок Украине оружия, способного наносить удары вглубь территории России, считают некоторые эксперты.

Посольство России в Вашингтоне не сразу ответило на запрос о комментарии. Посольство Беларуси отказалось от комментариев. Белый дом не сразу ответил на запрос о комментарии, а Центральное разведывательное управление отказалось комментировать.