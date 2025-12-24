"Орешник" в Беларуси. Зеленский поручил разведке готовить варианты ответов
Владимир Зеленский и Олег Иващенко (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский поручил готовить совместно с партнерами варианты ответов на размещение ракетных комплексов "Орешник" в Беларуси. Об этом стало известно по результатам встречи главы государства с руководителем Службы внешней разведки Олегом Иващенко.

По словам Зеленского, разведка получила больше деталей по размещению "Орешника". По его мнению, важно, чтобы партнеры тоже это знали и учитывали в своих защитных шагах.

Читайте также
Defense Express: Большая часть Украины находится вне пределов поражения "Орешника" из Беларуси

"Мы считаем, что агрессивное распространение такого оружия несет глобальную угрозу и создает опасный прецедент. Поручил готовить совместно с партнерами варианты ответов", – заявил Зеленский.

Также разведка зафиксировала попытки россиян выводить свои энергетические компании из-под действия санкций. Привлекаются другие временные владельцы и фиктивные юридические схемы.

"Все это отслеживаем и будем коммуницировать с партнерами, чтобы давление работало и чтобы России не удавалось зарабатывать деньги на войну благодаря таким манипуляциям", – добавил Зеленский.

Кроме этого, СВР фиксирует увеличение связей России с теми субъектами в Китае, которые могут предоставлять данные космической разведки. Президент заявил, что были корреляции между съемкой территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по соответствующим объектам энергетики.

"Рассматриваем такие случаи как деятельность, которая позволяет России затягивать войну и делать подходы к дипломатии менее серьезными. Будем и по этому поводу общаться с нашими партнерами", – резюмировал Зеленский.

  • В ноябре 2024 года оккупанты применили "Орешник" для удара по Днепру, запустив ракету из Астраханской области.
  • В июле 2025-го украинская разведка сообщила LIGA.net, что нет подтвержденных данных, что оккупанты пытались использовать "Орешник" против Украины после атаки по Днепру, так же не было информации относительно дальнейших учений и испытаний этого вооружения.
  • Лукашенко заявил, что "Орешник" якобы есть в Беларуси с 17 декабря и заступает на боевое дежурство. Зеленский раскритиковал партнеров за отсутствие санкций в отношении производителей ракеты.
Читайте также
"Буревестники", "Орешники" и кокошники: зачем Путин снова бряцает оружием
Владимир ЗеленскийвойнаразведкаОрешник