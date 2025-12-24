"Орєшнік" в Білорусі. Зеленський доручив розвідці готувати варіанти відповідей

Україна фіксує збільшення зв’язків Росії з тими суб’єктами в Китаї, які можуть надавати дані космічної розвідки, заявив президент

Володимир Зеленський та Олег Іващенко (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський доручив готувати спільно з партнерами варіанти відповідей на розміщення ракетних комплексів "Орєшнік" у Білорусі. Про це стало відомо за результатами зустрічі глави держави з очільником Служби зовнішньої розвідки Олегом Іващенком.

За словами Зеленського, розвідка здобула більше деталей щодо розміщення "Орєшніка". На його думку, важливо, щоб партнери теж це знали та враховували у своїх захисних кроках.

"Ми вважаємо, що агресивне розповсюдження такої зброї несе глобальну загрозу та створює небезпечний прецедент. Доручив готувати спільно з партнерами варіанти відповідей", – заявив Зеленський.

Також розвідка зафіксувала намагання росіян виводити свої енергетичні компанії з-під дії санкцій. Залучаються інші тимчасові власники та фіктивні юридичні схеми.

"Все це відстежуємо й будемо комунікувати з партнерами, щоб тиск працював і щоб Росії не вдавалося заробляти гроші на війну завдяки таким маніпуляціям", – додав Зеленський.

Крім цього, СЗР фіксує збільшення зв’язків Росії з тими суб’єктами в Китаї, які можуть надавати дані космічної розвідки. Президент заявив, що були кореляції між зніманням території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об’єктах енергетики.

"Розглядаємо такі випадки як діяльність, що дає змогу Росії затягувати війну та робити підходи до дипломатії менш серйозними. Будемо й щодо цього спілкуватися з нашими партнерами", – резюмував Зеленський.