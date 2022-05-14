UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"На неотложные нужды". Военная разведка получит более 1,2 млрд грн из резервов госбюджета

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2022, 04:35
Кирилл Буданов (Фото: ГУР МО)

Правительство выделило более 1,2 млрд грн для неотложных нужд Главного управления разведки Министерства обороны. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, деньги для военных разведчиков будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.

Кабмин сообщает, что 1,23 млрд грн направят на закупку, содержание, ремонт вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения ГУР МО.

"Распоряжение правительства принято в целях повышения обороноспособности государства в условиях военного положения", – говорится в сообщении.

Читайте также: Необычно большое число. В США заявили, что Украина ликвидировала 8-10 генералов РФ

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
гур мо разведка кабмин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 