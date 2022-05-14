"На неотложные нужды". Военная разведка получит более 1,2 млрд грн из резервов госбюджета

Правительство выделило более 1,2 млрд грн для неотложных нужд Главного управления разведки Министерства обороны. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

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Как отмечается, деньги для военных разведчиков будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.

Кабмин сообщает, что 1,23 млрд грн направят на закупку, содержание, ремонт вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения ГУР МО.

"Распоряжение правительства принято в целях повышения обороноспособности государства в условиях военного положения", – говорится в сообщении.

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Наталия Медведева

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