"На неотложные нужды". Военная разведка получит более 1,2 млрд грн из резервов госбюджета
14.05.2022, 04:35
Кирилл Буданов (Фото: ГУР МО)
Правительство выделило более 1,2 млрд грн для неотложных нужд Главного управления разведки Министерства обороны. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как отмечается, деньги для военных разведчиков будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.
Кабмин сообщает, что 1,23 млрд грн направят на закупку, содержание, ремонт вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения ГУР МО.
"Распоряжение правительства принято в целях повышения обороноспособности государства в условиях военного положения", – говорится в сообщении.
Читайте также: Необычно большое число. В США заявили, что Украина ликвидировала 8-10 генералов РФ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии