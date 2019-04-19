На НСК Олимпийский начались дебаты Зеленского и Порошенко

Владимир Зеленский и Петр Порошенко (коллаж - LIGA.net)

На НСК Олимпийский начались дебаты кандидата в президенты Владимира Зеленского и действущего главы государства и кандидата на этот пост Петра Порошенко.

Хронику подготовки к дебатам и самой дискуссии читайте тут.

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На стадионе установлены две сцены - каждого из кандидатов. Между секторами сторонников - кордон полиции.

Как сообщалось ранее, дебаты предусматривают вступительное слово для обоих кандидатов по 5 минут, 36 минут дискуссии, финальное выступление каждого по 5 минут и реплики кандидатов – по 30 секунд.

Модерирует дебаты ведущий Андрей Куликов.

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