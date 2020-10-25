На опросе Зеленского можно проголосовать повторно – ЧЕСНО

По данным Руха ЧЕСНО, на участке возле 93-й школы Киева не ведут учет респондентов опроса президента, а в Херсоне – раздают анкеты "на память"

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Возле некоторых избирательных участков в опросе, который проводят по инициативе президента Владимира Зеленского, можно проголосовать несколько раз. Об этом пишет Рух ЧЕСНО.

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По данным организации, в Херсоне волонтеры раздают сколько угодно анкет и разрешают забирать их "на память". "Никакой активности они не проявляют и говорят, что работают за небольшие деньги, поэтому "не напрягаются", – пишут в ЧЕСНО.

Также отмечается, что у участка на 93-й школе Киева не ведут учет избирателей, а на самих анкетах нет ни исходных данных, ни серийных номеров. "Учет опрошенных не ведется и каждый может проголосовать хоть несколько раз", – считают в организации.

В Хмельницком, пишут в ЧЕСНО, можно вбрасывать заполненные бланки по несколько раз одному и тому же избирателю. При этом волонтер якобы разрешил так поступить, сказав, что это ему поможет для статистики, пишут в ЧЕСНО и публикуют такое видео:

ДОПОЛНЕНО В 14:13. Корреспондент LIGA.net сообщает, что поучаствовать в опросе Зеленского удается более одного раза

Она также пообщалась с волонтерами опроса от Зеленского. Они не смогли ответить на вопрос, о чем идет речь в пятом вопросе (о Будапештском меморандуме), а также, что такое свободная экономическая зона на Донбассе. "Они же сейчас от нас отсоединены... это за то, чтобы присоединить их обратно", - говорит один из волонтеров. Сегодня в Украине проходят местные выборы. LIGA.net ведет хронику, где собраны главные новости дня голосования.

Параллельно с выборами проходит опрос по пяти вопросам, заданным Зеленским. На него уже начали приходить жалобы, однако глава МВД Арсен Аваков заявил, что "опросы вне избирательного участка – не нарушают законы".

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Марк Сировой

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