Выборы. В Одесской области за подкуп избирателей задержали россиянина – МВД
По данным МВД, гражданам предлагали 400 гривень за голос
В Одесской области задержали россиянина, который якобы организовал подкуп граждан за голосование на выборах за 400 гривень. Об этом сообщил на брифинге глава Нацполиции Игорь Клименко.
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В пресс-службе Министерства внутренних дел уточнили, что на трех автобусах 52 человек везли голосовать из Измаила в Белгород-Днестровский.
По словам Клименко, этот случай неединичный.
"С 00:00 ночи мы задерживаем автобусы, которые ездят по регионам. Возят людей, так называемые карусели. Есть случаи и в Днепропетровской области, и в Киеве. Задержали два автобуса из Луганской области, которые заехали в Киев, я так понимаю, чтобы голосовать", – сказал он.
Первый замглавы МВД Сергей Яровой сообщил, что за сегодня правоохранители получили 383 сообщения о нарушениях: составлено два админпротокола, открыто шесть уголовных дел.
- Сегодня в Украине проходят местные выборы. LIGA.net ведет хронику, где собраны главные новости дня голосования.
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