Выборы. В Одесской области за подкуп избирателей задержали россиянина – МВД

По данным МВД, гражданам предлагали 400 гривень за голос

В Одесской области задержали россиянина, который якобы организовал подкуп граждан за голосование на выборах за 400 гривень. Об этом сообщил на брифинге глава Нацполиции Игорь Клименко.

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В пресс-службе Министерства внутренних дел уточнили, что на трех автобусах 52 человек везли голосовать из Измаила в Белгород-Днестровский.

По словам Клименко, этот случай неединичный.

"С 00:00 ночи мы задерживаем автобусы, которые ездят по регионам. Возят людей, так называемые карусели. Есть случаи и в Днепропетровской области, и в Киеве. Задержали два автобуса из Луганской области, которые заехали в Киев, я так понимаю, чтобы голосовать", – сказал он.

Первый замглавы МВД Сергей Яровой сообщил, что за сегодня правоохранители получили 383 сообщения о нарушениях: составлено два админпротокола, открыто шесть уголовных дел.

Сегодня в Украине проходят местные выборы. LIGA.net ведет хронику, где собраны главные новости дня голосования.

ведет хронику, где собраны главные новости дня голосования. Параллельно с выборами проходит опрос по пяти вопросам, заданным Зеленским. Рух ЧЕСНО пишет, что опрашивающее не ведут учет респондентов, а "на бумажках нет никаких исходных данных или порядковых/серийных номеров".

Марк Сировой

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