На параде ко Дню независимости в Киеве покажут украинские наземные боевые дроны

24 августа в Киеве на параде ко Дню независимости Украины покажут наземные боевые дроны украинской разработки. Об этом пишет Defence Express.

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Сообщается, что речь идет о беспилотниках РСВК-М "Мисливець", Ironclad и Camel.

Сейчас на полигоне Десна проходят сравнительные испытания дронов – за их ходом наблюдает министр обороны Украины Андрей Таран.

Кроме того, на тестах была представлена роботизированная система Миротворец, которая оснащена ракетным комплексом Стугна от КБ Луч. Дроны демонстрируют возможности преодоления окопов и других препятствий, а также – способность действовать в условиях работы вражеских систем радиоэлектронной борьбы.

25 мая сообщалось, что в ВСУ провели испытания украинских наземных дронов.

Заместитель министра обороны Александр Миронюк заявил, что ведомство сформировало требования к будущему наземному боевому дрону, который может пополнить ряды техники ВСУ – вскоре будет объявлен открытый государственный конкурс.

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Станислав Стороженко

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