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На параде ко Дню независимости в Киеве покажут украинские наземные боевые дроны

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2021, 16:13
На параде ко Дню независимости в Киеве покажут украинские наземные боевые дроны - Фото
Миротворец (Фото - defence-ua.com)

24 августа в Киеве на параде ко Дню независимости Украины покажут наземные боевые дроны украинской разработки. Об этом пишет Defence Express

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Сообщается, что речь идет о беспилотниках РСВК-М "Мисливець", Ironclad и Camel. 

Сейчас на полигоне Десна проходят сравнительные испытания дронов – за их ходом наблюдает министр обороны Украины Андрей Таран.

Кроме того, на тестах была представлена роботизированная система Миротворец, которая оснащена ракетным комплексом Стугна от КБ Луч. Дроны демонстрируют возможности преодоления окопов и других препятствий, а также – способность действовать в условиях работы вражеских систем радиоэлектронной борьбы.

Читайте также: В Киеве представили украинские наземные боевые дроны – в Минобороны хотят такие в ВСУ

Станислав Стороженко
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дрон беспилотник парад день независимости Андрей Таран
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