На переговорах мы будем согласовывать график заседаний спецтрибунала в Ялте – Подоляк
08.12.2022, 18:33
Михаил Подоляк (Фото - пресс-служба Офиса президента)
Переговоры с Россией станут возможны после полной деоккупации, политической трансформации РФ и возврата ее в рамки международного права. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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"Россия должна вывести войска и освободить территории. Элиты России должны пройти через трансформацию. И тогда состоятся переговоры – конструктивный диалог, который зафиксирует возврат России к международному праву, размер компенсационных выплат и согласует график заседаний спецтрибунала в Ялте", – написал Подоляк.
- 7 декабря спикер разведок Польши заявил, что заявления западных политиков о возможности начала переговоров с Россией говорят о попытках воздействовать на Украину в интересах Кремля.
- 8 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на заявление Ангелы Меркель, что "войны заканчиваются за столом переговоров", тем, что капитуляцию Кремля в Украине "можно принять и стоя".
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