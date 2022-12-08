На переговорах мы будем согласовывать график заседаний спецтрибунала в Ялте – Подоляк

Переговоры с Россией станут возможны после полной деоккупации, политической трансформации РФ и возврата ее в рамки международного права. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Россия должна вывести войска и освободить территории. Элиты России должны пройти через трансформацию. И тогда состоятся переговоры – конструктивный диалог, который зафиксирует возврат России к международному праву, размер компенсационных выплат и согласует график заседаний спецтрибунала в Ялте", – написал Подоляк.

7 декабря спикер разведок Польши заявил, что заявления западных политиков о возможности начала переговоров с Россией говорят о попытках воздействовать на Украину в интересах Кремля.

8 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на заявление Ангелы Меркель, что "войны заканчиваются за столом переговоров", тем, что капитуляцию Кремля в Украине "можно принять и стоя".

Сергій Бережний

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