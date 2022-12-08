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На переговорах мы будем согласовывать график заседаний спецтрибунала в Ялте – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2022, 18:33
На переговорах мы будем согласовывать график заседаний спецтрибунала в Ялте – Подоляк - Фото
Михаил Подоляк (Фото - пресс-служба Офиса президента)

Переговоры с Россией станут возможны после полной деоккупации, политической трансформации РФ и возврата ее в рамки международного права. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.  

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"Россия должна вывести войска и освободить территории. Элиты России должны пройти через трансформацию. И тогда состоятся переговоры – конструктивный диалог, который зафиксирует возврат России к международному праву, размер компенсационных выплат и согласует график заседаний спецтрибунала в Ялте", – написал Подоляк.

Сергій Бережний
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переговоры михаил подоляк
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