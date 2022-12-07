Разведка Польши: "гарантии для РФ" – это попытка начать переговоры в интересах Кремля

Заявления западных политиков о возможности начала переговоров с Россией говорят о попытках воздействовать на Украину в интересах Кремля. Об этом заявил представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын, сообщает TVP.info.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Озвученные на Западе предположения о возможности переговоров между Украиной и Россией, например, высказывание президента Франции Эмманюеля Макрона о "гарантиях безопасности для России", которые должны быть включены в будущую структуру европейской безопасности, "свидетельствует о действиях, направленных на оказание давления на украинскую сторону с целью начать переговоры с Россией", сказал Жарын.

Он отметил, что Кремль также "посылает сигналы" о том, что "заинтересован" в начале переговоров.

Жарын считает, что "сейчас такие действия дают России несколько преимуществ, тогда как для Украины они выглядят ловушкой".

По его мнению, Россия, используя голоса, звучащие на Западе, получает возможность оказать давление на Украину для начала переговоров, но начало переговоров в сложившейся ситуации показало бы, что Россия добилась поставленных целей. В то же время это было бы расценено как согласие международной общественности согласиться с аннексией украинских территорий и совершенными там преступлениями.

"Если украинские власти так поступят, они пошлют сигнал о том, что заинтересованы в прекращении войны на нынешнем этапе и признании статус-кво — или, по крайней мере, рассматривают такое решение. Это может быть воспринято как капитуляция и вызвать резкую реакцию украинского общества, а в результате привести к ослаблению доверия к власти в Киеве и дальнейшей внутренней дестабилизации страны. Таким образом, у России появятся новые возможности действовать против Украины", – считает Жарын.

3 декабря 2022 года Макрон заявил, что хотел бы, чтобы для России также были некие "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров.

Секретарь СНБО Данилов назвал эту идею "странной логикой подковерной дипломатии, время которой прошло".

7 декабря премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что сейчас не время беспокоиться о "гарантиях безопасности для России", потому что агрессия должна наказываться, а не поощряться.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.