На первом заседании синода ПЦУ определили должность Филарета

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На состоявшемся сегодня первом заседании священного синода Православной церкви Украины было принято решение, что святейший патриарх Филарет продолжит руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей Киева (за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря), которые до 15 декабря 2018 года находились в его подчинении как патриарха Киевского и всей Руси-Украины. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Учитывая особое значение Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве его наместник архиепископ Вышгородский Агапит приравнен в правах к епархиальному архиерею.

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Ранее сообщалось, что на первом заседании священного синода Православной церкви Украины были утверждены его девять непостоянных членов. Постоянными членами синода стал патриарх Филарет, митрополит Макарий и митрополит Симеон.

3 февраля Епифания официально возвели на престол предстоятеля Православной церкви Украины.