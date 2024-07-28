На понедельник, 29 июля, анонсируют одну очередь отключений света вечером

Будет действовать с 16:00 до 23:00

Иллюстративное фото: Depositphotos

В понедельник, 29 июля, будет действовать только одна очередь отключений электричества в течение семи часов. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Анонсируется такой график на 29 июля:

→ с 16:00 до 23:00 будет применяться одна очередь отключений;

→ в другие часы ограничений не будет.

28 июля, в воскресенье, отключение электричества ожидается только в вечерние часы.

Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт. В общей сложности есть шесть очередей.

Укрэнерго объясняло: условно, одна очередь – это четыре часа отключений в сутки, две – восемь часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов. Однако если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время электричество выключают у большего количества потребителей.

Об отключениях по конкретным адресам можно узнать на ресурсах местных облэнерго – они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.

Министр энергетики заявил, что украинская система сможет пройти эту зиму, но во время войны "очень тяжело" давать прогнозы.

Читайте также: "Надо потерпеть". Укрэнерго видит шансы избежать отключений в сентябре-октябре