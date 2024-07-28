На понеділок, 29 липня, анонсують одну чергу відключень світла ввечері

Діятиме з 16:00 до 23:00

Ілюстративне фото: Depositphotos

У понеділок, 29 липня, діятиме лише одна черга відключень електрики впродовж семи годин. Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

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Анонсується такий графік на 29 липня:

→ з 16:00 до 23:00 буде застосовуватись одна черга відключень;

→ в інші години обмежень не буде.

28 липня, у неділю, вимкнення електрики очікується лише у вечірні години.

Черга – група побутових та промислових споживачів, що використовують певну кількість мегават. Загалом є шість черг.

Укренерго пояснювало: умовно, одна черга – це чотири години відключень на добу, дві – вісім годин, три – 12 годин і чотири – 12+ годин. Проте якщо, наприклад, три черги застосовуються на декілька годин, то у цей час електрику вимикають у більшої кількості споживачів.

Про відключення за конкретними адресами можна дізнатися на ресурсах місцевих обленерго – вони ж і визначають тривалість черги та її перемикання.

Міністр енергетики заявив, що українська система зможе пройти цю зиму, але під час війни "дуже важко" давати прогнози.

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