На российском Сахалине – блэкаут после "вспышки" в районе ТЭЦ: видео
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
В России половина острова Сахалин осталась без света, а город Южно-Сахалинск – без света, воды и тепла. В местных пабликах распространяют видео и сообщают, что незадолго до отключения электроэнергии видели "какую-то вспышку" в районе ТЭЦ.
Правительство Сахалинской области сообщило, что причина блэкаута – в обрыве грозотроса на линии электропередачи, соединяющей две ключевые подстанции.
По данным энергетиков, без света остались около 100 000 домов.
Власти пообещали, что теплоснабжение в Южно-Сахалинске начнут восстанавливать сразу после окончательного возобновления подачи электроэнергии. Это якобы займет до 12 часов с момента полного возобновления подачи электроэнергии.
- Россия регулярно наносит удары по украинской энергетике, стремясь оставить гражданских без света. По всей стране действуют графики отключений электроэнергии.
