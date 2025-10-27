На Черниговщине РФ повредила важный энергообъект, в областном центре есть пострадавший
В результате дроновой атаки россияне повредили важный энергообъект в Черниговской области, в областном центре есть раненый. Об этом сообщило местное облэнерго и руководитель военной администрации Вячеслав Чаус.
"В результате вражеского обстрела поврежден важный энергообъект в Корюковском районе. Просим сохранять спокойствие, информационную тишину и меры собственной безопасности! Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам", – отметил региональный оператор.
Глава обладминистрации отметил, что пожарные ликвидировали пожар на месте прилета по энергообъекту, однако ряд населенных пунктов на границе остался без света.
В то же время в Чернигове и в его окрестностях из-за дроновых ударов повреждены дома и автомобиль в садоводческом обществе, получил ранения гражданский мужчина – его госпитализировали, состояние средней тяжести.
"Воздушная тревога в пограничных районах Черниговской области продолжается. Подчеркиваю: в это время точно не надо находиться на улице. Во-первых, есть угроза вражеских атак. Во-вторых, работают наши Силы противовоздушной обороны", – подытожил Чаус.
- 24 октября жителям Чернигова полностью вернули свет после блэкаута, произошедшего из-за российской атаки ранее.
- 26 октября Россия атаковала Киев дронами. В общем враг запустил по Украине 101 дрон, из которых около 60 – "шахеды". Количество пострадавших составило 33 человека, три человека погибли.
- Возле Сум Россия атаковала дроном микроавтобус с гражданскими. Известно о 13 раненых, среди которых двое детей, и одном погибшем.
- Вечером того же дня РФ ударила дронами по Запорожскому району, в результате чего произошли масштабные отключения света.
