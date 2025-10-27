На Черниговщине РФ повредила важный энергообъект, в областном центре есть пострадавший

Последствия атаки РФ по Черниговской области 27 октября 2025 года (Фото: ГСЧС)

В результате дроновой атаки россияне повредили важный энергообъект в Черниговской области, в областном центре есть раненый. Об этом сообщило местное облэнерго и руководитель военной администрации Вячеслав Чаус.

"В результате вражеского обстрела поврежден важный энергообъект в Корюковском районе. Просим сохранять спокойствие, информационную тишину и меры собственной безопасности! Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам", – отметил региональный оператор.

Глава обладминистрации отметил, что пожарные ликвидировали пожар на месте прилета по энергообъекту, однако ряд населенных пунктов на границе остался без света.

В то же время в Чернигове и в его окрестностях из-за дроновых ударов повреждены дома и автомобиль в садоводческом обществе, получил ранения гражданский мужчина – его госпитализировали, состояние средней тяжести.

"Воздушная тревога в пограничных районах Черниговской области продолжается. Подчеркиваю: в это время точно не надо находиться на улице. Во-первых, есть угроза вражеских атак. Во-вторых, работают наши Силы противовоздушной обороны", – подытожил Чаус.

Фото: ГСЧС

