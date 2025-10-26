В Запорожской области более 1700 абонентов без света из-за дроновой атаки России

Последствия атаки (Фото: Запорожская ОГА)

Вечером 26 октября Россия ударила дронами по Запорожскому району, в результате чего есть масштабные отключения света. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров.

По его данным, оккупанты ударили минимум пятью беспилотниками. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

В результате атаки без поставок электроэнергии остались более 1700 абонентов. Энергетики начнут восстановление, как только позволит ситуация с безопасностью, отметил Федоров.

Также повреждены частные дома, спортивное заведение, хозяйственные постройки.

