В Запорожской области более 1700 абонентов без света из-за дроновой атаки России
Последствия атаки (Фото: Запорожская ОГА)

Вечером 26 октября Россия ударила дронами по Запорожскому району, в результате чего есть масштабные отключения света. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров.

По его данным, оккупанты ударили минимум пятью беспилотниками. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

В результате атаки без поставок электроэнергии остались более 1700 абонентов. Энергетики начнут восстановление, как только позволит ситуация с безопасностью, отметил Федоров.

Также повреждены частные дома, спортивное заведение, хозяйственные постройки.

В Запорожской области более 1700 абонентов без света из-за дроновой атаки России
Последствия атаки (Фото: Запорзиька ОВА)
В Запорожской области более 1700 абонентов без света из-за дроновой атаки России
Последствия атаки (ФОТО: Запорожская ОГА)
  • 26 октября Россия атаковала Киев дронами. В общем враг запустил по Украине 101 дрон, из которых около 60 – "шахеды". Количество пострадавших увеличилась до 33 человек, три человека погибли.
  • Возле Сум Россия атаковала дроном микроавтобус с гражданскими. Известно о 13 раненых, среди которых двое детей, и одном погибшем.