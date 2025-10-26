В Запорожской области более 1700 абонентов без света из-за дроновой атаки России
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Вечером 26 октября Россия ударила дронами по Запорожскому району, в результате чего есть масштабные отключения света. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров.
По его данным, оккупанты ударили минимум пятью беспилотниками. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.
В результате атаки без поставок электроэнергии остались более 1700 абонентов. Энергетики начнут восстановление, как только позволит ситуация с безопасностью, отметил Федоров.
Также повреждены частные дома, спортивное заведение, хозяйственные постройки.
- 26 октября Россия атаковала Киев дронами. В общем враг запустил по Украине 101 дрон, из которых около 60 – "шахеды". Количество пострадавших увеличилась до 33 человек, три человека погибли.
- Возле Сум Россия атаковала дроном микроавтобус с гражданскими. Известно о 13 раненых, среди которых двое детей, и одном погибшем.
