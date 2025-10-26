На трассе вблизи Сум Россия атаковала дроном микроавтобус: есть раненые, транспорт сгорел
Российская армия ударила дроном по микроавтобусу на трассе в Сумской области вблизи Николаевской сельской общины. Среди пострадавших есть ребенок, сообщила областная военная администрация.
Отмечается, что удар по людям был прицельный, он произошел около 16:50. В транспорте находились пятеро пассажиров и водитель.
По состоянию на 18:05 известно о пяти раненых, среди которых ребенок. Один человек находится в тяжелом состоянии. Пострадавших эвакуировали с места происшествия на трассе Сумы-Белополье. Сам микроавтобус, который двигался в сторону Сум, сгорел дотла.
"На этом участке трассы не должен был двигаться рейсовый транспорт – для перевозок определены другие маршруты. Все обстоятельства происшествия выясняем", – отметили в ОГА.
Прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военных преступлений.
- 9 августа Россия атаковала дроном автобус в пригороде Херсона, в результате чего погибли два человека, еще 16 были ранены.
- 4 октября РФ атаковала два поезда в Шостке. Пострадали около 30 человек, среди них трое детей. Впоследствии стало известно об одном погибшем.
- 21 октября в Сумах российский дрон попал в дорогу, в результате чего были ранены девять человек, известно о повреждениях.
