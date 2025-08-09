Россия ударила дроном по автобусу в Херсоне: погибли два человека, 16 раненых – фото
Россия дроном атаковала маршрутку в пригороде Херсона. Два человека погибли, еще более 10 получили ранения, сообщила городская прокуратура.
По данным следствия, 9 августа около 08:30 российские военные ударили дроном по маршрутке, которая двигалась в пригороде Херсона. В результате атаки погибли два человека, также сначала было известно о шести раненых.
Однако по состоянию на 10:20 количество пострадавших возросло до 16 человек – все они находились внутри автобуса. Пострадавших госпитализировали, двое из них в тяжелом состоянии.
Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели людей.
Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что враг намеренно бьет по гражданским.
"Россия сознательно выбирает мишенью гражданских украинцев. Это терроризм со стороны террористического государства", – написала она.
А глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что именно так Россия хочет мира – "охотится" каждый день на гражданских в Херсоне.
"Погибшие люди. Зачем? Россияне обманывают всех вокруг, делая вид, что они готовы остановить войну, но не делают ничего для достижения этой цели", – заявил он.
- 2 августа Россия ударила КАБом по мосту в Херсоне, жителей призывают эвакуироваться из района Корабел. Уже удалось вывести в безопасные места 1411 человек, среди них 56 детей и 141 маломобильный житель.
