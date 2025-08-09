Росія атакувала дроном автобус у передмісті Херсона: загинули дві людини, 16 поранених – фото

Росія атакувала дроном автобус у передмісті Херсона: загинули дві людини, 16 поранених – фотодоповнено
Росія дроном атакувала маршрутку в передмісті Херсона. Дві людини загинули, ще понад 10 отримали поранення, повідомила міська прокуратура.
За даними слідства, 9 серпня близько 08:30 російські військові вдарили дроном по маршрутці, яка рухалася у передмісті Херсона. Унаслідок атаки загинули дві особи, також спочатку було відомо про шістьох поранених.
Однак станом на 10:20 кількість постраждалих зросла до 16 осіб – всі вони перебували всередині автобуса. Постраждалих госпіталізували, двоє з них у важкому стані.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей.
ДОПОВНЕНО о 14:00. Під час спроби поліцейських дістати з салону автобуса тіла загиблих сталося повторне влучання FPV-дрону в маршрутку, повідомили в Нацполіції. В результаті троє правоохоронців отримали контузії.
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що ворог навмисно б'є по цивільних.
"Росія свідомо обирає мішенню цивільних українців. Це тероризм з боку терористичної держави", – написала вона.
А голова Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що саме так Росія хоче миру – "полює" щодня на цивільних у Херсоні.
"Загиблі люди. Навіщо? Росіяни дурять всіх навколо, вдаючи, що вони готові зупинити війну, але не роблять нічого для досягнення цієї мети", – заявив він.
- 2 серпня Росія вдарила КАБом по мосту в Херсоні, мешканців закликають евакуюватися з району Корабел. Вже вдалося вивести в безпечні місця 1411 людей, серед них 56 дітей та 141 маломобільний житель.
