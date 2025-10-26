Біля Сум Росія спалила мікроавтобус, серед поранених – діти, є загиблий

Згорілий автобус (Фото: Прокуратура Сумської області)

Російська армія вдарила дроном по мікроавтобусу на трасі в Сумській області поблизу Миколаївської сільської громади. Серед постраждалих є дитина, повідомила обласна військова адміністрація.

Зазначається, що удар по людях був прицільний, він стався близько 16:50, зазначили в прокуратурі Сумської області. В транспорті перебувало п'ять пасажирів та водій.

Станом на 18:05 відомо про п'ятьох поранених, серед яких – дитина. Одна людина перебуває у важкому стані. Постраждалих евакуювали з місця події на трасі Суми-Білопілля. Сам мікроавтобус, який рухався у бік Сум, згорів ущент.

"На цій ділянці траси не мав рухатися рейсовий транспорт – для перевезень визначені інші маршрути. Усі обставини події з’ясовуємо", – зазначили в ОВА.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів.

ОНОВЛЕНО о 20:05. Кількість постраждалих зросла до 10 осіб, серед яких є діти 15 та восьми років. Одна дитина та дорослий перебувають у важкому стані.

Голова ОВА Олег Григоров повідомив, що на трасі Суми-Білопілля діють обмеження через те, що це зона підвищеної небезпеки, яку ворог неодноразово атакував дронами. Для об’їзду небезпечних доріг розроблена і затверджена схема руху пасажирського транспорту, визначені безпечні маршрути доведені до перевізників.

"Ігнорування таких вимог створює ризики для життя людей і може мати трагічні наслідки. Безвідповідальність у питаннях безпеки неприпустима. Наразі з’ясовуються всі обставини події, впевнений, що правоохоронні органи нададуть їй належну оцінку", – наголосив він.

ОНОВЛЕНО о 21:10. О 20:44 Григоров повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 13 осіб, серед яких: 10 жінок, один чоловік та двоє дітей.

Однак о 21:00 він повідомив, що помер 69-річний постраждалий чоловік. Реанімаційні заходи медики розпочали ще в машині швидкої допомоги, але травми були надто тяжкими. Також до медиків звернулася ще одна постраждала.