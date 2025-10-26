В Запорізькій області понад 1700 абонентів без світла через дронову атаку Росії

Наслідки атаки (Фото: Запорізька ОВА)

Ввечері 26 жовтня Росія вдарила дронами по Запорізькому району, внаслідок чого є масштабні відключення світла. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його даними, окупанти вдарили щонайменше п'ятьма безпілотниками. За попередньою інформацією, постраждалих і загиблих немає.

Внаслідок атаки без постачання електроенергії залишилися понад 1700 абонентів. Енергетики розпочнуть відновлення, щойно дозволить безпекова ситуація, зазначив Федоров.

Також пошкоджені приватні будинки, спортивний заклад, господарські споруди.

