В Запорізькій області понад 1700 абонентів без світла через дронову атаку Росії
Ввечері 26 жовтня Росія вдарила дронами по Запорізькому району, внаслідок чого є масштабні відключення світла. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За його даними, окупанти вдарили щонайменше п'ятьма безпілотниками. За попередньою інформацією, постраждалих і загиблих немає.
Внаслідок атаки без постачання електроенергії залишилися понад 1700 абонентів. Енергетики розпочнуть відновлення, щойно дозволить безпекова ситуація, зазначив Федоров.
Також пошкоджені приватні будинки, спортивний заклад, господарські споруди.
- 26 жовтня Росія атакувала Київ дронами. Загалом ворог запустив по Україні 101 дрон, з яких близько 60 – "шахеди". Кількість постраждалих збільшилася до 33 осіб, три людини загинули.
- Біля Сум Росія атакувала дроном мікроавтобус з цивільними. Відомо про 13 поранених, серед яких двоє дітей, та одного загиблого.
