У Києві завершили ліквідацію наслідків на місці атак. Зросла кількість постраждалих – фото

Рятувальники завершили роботи на місцях ворожих атак у столиці 26 жовтня та 25 жовтня

Наслідки атаки на Київ (Фото: ДСНС)

У Києві рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків обстрілів росіян. В столиці зросла кількість постраждалих, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Станом на 15:40 відомо про 33 постраждалих осіб, серед яких вісім – у лікарні. Серед госпіталізованих є троє дітей. Загинули внаслідок ворожої атаки 26 жовтня троє мешканців Києва.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що станом на 16:00 завершені роботи з ліквідації наслідків обстрілу в Деснянському районі. Також повністю завершені роботи на двох інших локаціях, які були атаковані 25 жовтня.

