У Києві завершили ліквідацію наслідків на місці атак. Зросла кількість постраждалих – фото
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
У Києві рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків обстрілів росіян. В столиці зросла кількість постраждалих, повідомив міський голова Віталій Кличко.
Станом на 15:40 відомо про 33 постраждалих осіб, серед яких вісім – у лікарні. Серед госпіталізованих є троє дітей. Загинули внаслідок ворожої атаки 26 жовтня троє мешканців Києва.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що станом на 16:00 завершені роботи з ліквідації наслідків обстрілу в Деснянському районі. Також повністю завершені роботи на двох інших локаціях, які були атаковані 25 жовтня.
- В ніч проти 26 жовтня Росія атакувала Київ дронами. Загалом ворог запустив по Україні 101 дрон, з яких близько 60 – "шахеди".
- Внаслідок атаки на столицю 25 жовтня були знищені склад і офіс фармкомпанії на $100 млн.
