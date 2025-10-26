В Киеве ликвидировали последствия в местах атак. Выросло число пострадавших – фото
В Киеве спасатели завершили работы по ликвидации последствий обстрелов россиян. В столице возросло количество пострадавших, сообщил городской голова Виталий Кличко.
По состоянию на 15:40 известно о 33 пострадавших, среди которых восемь – в больнице. Среди госпитализированных есть трое детей. Погибли в результате вражеской атаки 26 октября трое жителей Киева.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщиличто по состоянию на 16:00 завершены работы по ликвидации последствий обстрела в Деснянском районе. Также полностью завершены работы на двух других локациях, которые были атакованы 25 октября.
- В ночь на 26 октября Россия атаковала Киев дронами. В общем враг запустил по Украине 101 дрон, из которых около 60 – "шахеды".
- В результате атаки на столицу 25 октября были уничтожены склад и офис фармкомпании на $100 млн.
