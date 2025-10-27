На Чернігівщині РФ пошкодила важливий енергооб'єкт, в обласному центрі є постраждалий
Унаслідок дронової атаки росіяни пошкодили важливий енергооб'єкт на Чернігівщині, в обласному центрі є поранений. Про це повідомило місцеве обленерго та керівник військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
"Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Корюківському районі. Просимо зберігати спокій, інформаційну тишу й заходи власної безпеки! Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт", – зазначив регіональний оператор.
Глава обладміністрації зазначив, що вогнеборці ліквідували пожежу на місці прильоту по енергооб'єкту, однак низка населених пунктів на прикордонні залишилася без світла.
Водночас у Чернігові та на його околицях через дронові удари пошкоджено будинки та автівку в садівничому товаристві, отримав поранення цивільний чоловік – його ушпиталили, стан середньої тяжкості.
"Повітряна тривога в прикордонних районах Чернігівщини триває. Наголошую: у цей час точно не треба перебувати на вулиці. По-перше, є загроза ворожих атак. По-друге, працюють наші Сили протиповітряної оборони", – підсумував Чаус.
- 24 жовтня жителям Чернігова повністю повернули світло після блекауту, що стався через російську атаку раніше.
- 26 жовтня Росія атакувала Київ дронами. Загалом ворог запустив по Україні 101 дрон, з яких близько 60 – "шахеди". Кількість постраждалих становить 33 особи, три людини загинули.
- Біля Сум Росія атакувала дроном мікроавтобус з цивільними. Відомо про 13 поранених, серед яких двоє дітей, та одного загиблого.
- Ввечері того ж дня РФ вдарила дронами по Запорізькому району, внаслідок чого сталися масштабні відключення світла.
