На Чернігівщині РФ пошкодила важливий енергооб'єкт, в обласному центрі є постраждалий

Окупанти пошкодили об'єкт енергетики у Корюківському районі, також атакували Чернігів

Наслідки атаки РФ по Чернігівщині 27 жовтня 2025 року (Фото: ДСНС)

Унаслідок дронової атаки росіяни пошкодили важливий енергооб'єкт на Чернігівщині, в обласному центрі є поранений. Про це повідомило місцеве обленерго та керівник військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Корюківському районі. Просимо зберігати спокій, інформаційну тишу й заходи власної безпеки! Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт", – зазначив регіональний оператор.

Глава обладміністрації зазначив, що вогнеборці ліквідували пожежу на місці прильоту по енергооб'єкту, однак низка населених пунктів на прикордонні залишилася без світла.

Водночас у Чернігові та на його околицях через дронові удари пошкоджено будинки та автівку в садівничому товаристві, отримав поранення цивільний чоловік – його ушпиталили, стан середньої тяжкості.

"Повітряна тривога в прикордонних районах Чернігівщини триває. Наголошую: у цей час точно не треба перебувати на вулиці. По-перше, є загроза ворожих атак. По-друге, працюють наші Сили протиповітряної оборони", – підсумував Чаус.

Фото: ДСНС

