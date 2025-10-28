На російському Сахаліні – блекаут після "спалаху" в районі ТЕЦ: відео

Уряд Сахалінської області заявив, що причина блекауту – в обриві грозотроса на ЛЕП

Ілюстративне фото: Depositphotos

У Росії половина острова Сахалін залишилася без світла, а місто Южно-Сахалінськ – без світла, води й тепла. У місцевих пабліках розповсюджують відео і повідомляють, що незадовго до вимкнення електроенергії бачили "якийсь спалах" у районі ТЕЦ.

Уряд Сахалінської області повідомив, що причина блекауту – в обриві грозотроса на лінії електропередачі, що з'єднує дві ключові підстанції.

За даними енергетиків, без світла залишилися близько 100 000 будинків.

Влада пообіцяла, що теплопостачання в Южно-Сахалінську почнуть відновлювати відразу після остаточного відновлення подачі електроенергії. Це нібито займе до 12 годин з моменту повного відновлення подачі електроенергії.

Росія регулярно завдає ударів по українській енергетиці, прагнучи залишити цивільних без світла. По всій країні діють графіки відключень електроенергії.