На Ставке обсудили производство украинских дальнобойных дронов и планирование операций
Президент Владимир Зеленский сообщил, что на заседании Ставки верховного главнокомандующего заслушал доклады об отечественном производстве оружия, в частности, были рассмотрены трех-пятилетние контракты, которые предлагаются украинским производителям дронов стратегического уровня.
Зеленский сообщил о докладах о состоянии производства в Украине, которые касались изготовления снарядов, техники, средств РЭБ и дронов. Он отметил, что рассматриваются трех-пятилетние контракты для стратегического производства дронов, которые обеспечили бы устойчивое планирование и развитие отрасли.
"Нужен длинный горизонт планирования, развития и инвестиций для производителей", – сказал президент.
Главнокомандующий Александр Сырский также предоставил информацию о приоритетном использовании дальнобойных дронов и планировании операций, чтобы повысить эффективность применения новых технологий на поле боя.
- 19 декабря 2023 года Зеленский заявил, что Украина планирует произвести 1 млн беспилотников и увеличить количество артиллерии в 2024 году.
- В начале января 2024-го премьер Шмыгаль говорил, что оборонное производство в Украине в 2024 году должно вырасти в шесть раз.
- 10 сентября Шмыгаль заявил, что Украина за восемь месяцев 2024 года вдвое увеличила производство оружия по сравнению с прошлым годом.