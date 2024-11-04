На Ставке обсудили производство украинских дальнобойных дронов и планирование операций

Президент Зеленский получил отчеты об украинском производстве снарядов, средств РЭБ и дронов

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на заседании Ставки верховного главнокомандующего заслушал доклады об отечественном производстве оружия, в частности, были рассмотрены трех-пятилетние контракты, которые предлагаются украинским производителям дронов стратегического уровня.

Зеленский сообщил о докладах о состоянии производства в Украине, которые касались изготовления снарядов, техники, средств РЭБ и дронов. Он отметил, что рассматриваются трех-пятилетние контракты для стратегического производства дронов, которые обеспечили бы устойчивое планирование и развитие отрасли.

"Нужен длинный горизонт планирования, развития и инвестиций для производителей", – сказал президент.

Главнокомандующий Александр Сырский также предоставил информацию о приоритетном использовании дальнобойных дронов и планировании операций, чтобы повысить эффективность применения новых технологий на поле боя.