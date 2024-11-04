На Ставці обговорили виробництво українських далекобійних дронів та планування операцій

Президент Зеленський отримав звіти про українське виробництво снарядів, засобів РЕБ та дронів

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні Ставки верховного головнокомандувача заслухав доповіді про вітчизняне виробництво зброї, зокрема, було розглянуто три-п'ятирічні контракти, які пропонуються українським виробникам дронів стратегічного рівня.

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Зеленський повідомив про доповіді щодо стану виробництва в Україні, які стосувалися виготовлення снарядів, техніки, засобів РЕБ і дронів. Він зазначив, що розглядаються три-п'ятирічні контракти для стратегічного виробництва дронів, які б забезпечили стійке планування та розвиток галузі.

"Потрібен довгий горизонт планування, розвиток та інвестиції для виробників", – сказав президент.

Головнокомандувач Олександр Сирський також надав інформацію щодо пріоритетного використання далекобійних дронів і планування операцій, щоб підвищити ефективність застосування нових технологій на полі бою.