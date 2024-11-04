На Ставці обговорили виробництво українських далекобійних дронів та планування операцій
Президент Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні Ставки верховного головнокомандувача заслухав доповіді про вітчизняне виробництво зброї, зокрема, було розглянуто три-п'ятирічні контракти, які пропонуються українським виробникам дронів стратегічного рівня.
Зеленський повідомив про доповіді щодо стану виробництва в Україні, які стосувалися виготовлення снарядів, техніки, засобів РЕБ і дронів. Він зазначив, що розглядаються три-п'ятирічні контракти для стратегічного виробництва дронів, які б забезпечили стійке планування та розвиток галузі.
"Потрібен довгий горизонт планування, розвиток та інвестиції для виробників", – сказав президент.
Головнокомандувач Олександр Сирський також надав інформацію щодо пріоритетного використання далекобійних дронів і планування операцій, щоб підвищити ефективність застосування нових технологій на полі бою.
- 19 грудня 2023 року Зеленський заявив, що Україна планує виробити 1 млн безпілотників та збільшити кількість артилерії у 2024 році.
- На початку січня 2024-го прем'єр Шмигаль казав, що оборонне виробництво в Україні у 2024 році має зрости вшестеро.
- 10 вересня Шмигаль заявив, що Україна за вісім місяців 2024 року вдвічі збільшила виробництво зброї порівняно з минулим роком.