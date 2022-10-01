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На военном аэродроме Бельбек в Крыму взрыв и пожар – видео

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2022, 18:41
На военном аэродроме Бельбек в Крыму взрыв и пожар – видео - Фото
Фото - скриншот из видео

На военном аэродроме Бельбек под временно оккупированном Россией Севастополем прогремел как минимум один взрыв, поднимается большой столб дыма. Местные паблики публикуют многочисленные видео происшествия.

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По заявлениям оккупационных властей, взрыв на аэродроме Бельбек произошел из-за того, что "при посадке произошла авария самолета".

При этом в местных Telegram-каналах пишут о целой серии взрывов и сомневаются, что возможно такое масштабное возгорание одного самолета.

Сергій Бережний
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взрыв Крым Бельбек севастополь аэродром
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