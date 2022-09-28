Россия забрала из Крыма часть персонала и авиации – ГУР

Россия забрала часть военных и авиации из временно оккупированного Крыма после взрывов, которые там произошли. Об этом сообщил Крым.Реалии представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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Незадействованный вспомогательный персонал передислоцировали из штаба Черноморского флота РФ в Крыму в Новороссийск, говорит Скибицкий.

В общем группировка в Крыму не изменилась, отмечает представитель разведки. Но РФ передислоцировала ее авиацию – рассредоточила ее на аэродромах на российской территории.

"Мы не исключаем, что отдельные боевые корабли, корабли поставок будут перемещены из Севастополя тоже в Новороссийск. Чтобы избежать ударов", – добавил он.

Оккупанты в Крыму также стали серьезнее относиться к таким понятиям как "воздушная угроза" и "террористическая угроза", говорит Скибицкий. Они постоянно отрабатывают эти вопросы на учениях. Кроме того, на полуостров перебросили дополнительные силы и средства противовоздушной обороны.

По словам Скибицкого, РФ продолжает перемещать через Крым военную технику, боеприпасы и личный состав. Для это оккупанты используют Керченский мост, охрану которого усилили вначале полномасштабной войны средствами ПВО и особым контрразведывательным режимом.

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Марко Сировой

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