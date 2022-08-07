На войне в Украине ликвидировали минимум 10 российских генералов – британская разведка

В Украине ликвидировали как минимум 10 российских генералов, еще по меньшей мере шестерых топ-военачальников, вероятно, уволили из-за неудачных действий армии РФ. Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

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Среди возможных увольнений разведчики выделили следующие:

– Генерал-полковник Александр Чайко в мае был уволен с должности командующего Восточным военным округом РФ;

– Генерал-полковник Александр Журавлев, командовавший с 2018 года Западным военным округом РФ, отсутствовал на праздновании дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Вероятно, его сменил в должности генерал-лейтенант Владимир Кочетков;

– Генерал Александр Дворников освобожден от общего командования российскими войсками в Украине;

– Генерал Сергей Суровикин сменил генерала Геннадия Жидко в должности командующего Южной группировкой войск.

Разведчики отмечают, что последствия увольнений усугубляются потерей РФ по меньшей мере 10 генералов, которые были ликвидированы в Украине. Все это способствует тактическим и оперативным трудностям армии России.

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Марк Сировой

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