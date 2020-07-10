В Берлине обсудили новый закон об особом статусе Донбасса - Ермак

Новый закон об особом статусе Донбасса с имплементированной в него формулой Штайнмайера обсуждали на встречи в Нормадском формате

Политическая подгруппа на встрече советников лидеров стран нормандского формата в Берлине рассматривала имплементацию формулы Штайнмайера (ФШ) в украинское законодательство. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с журналистами, передает корреспондент LIGA.net.

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"Если формула присутствия и участия представителей территорий, которых предложила Украина будет работать - это станет мощным шагом для того, чтобы законодательные акты, которые предопределены минскими договоренностями, начали рассматриваться в Верховной Раде и были вынесены на публичное обсуждение", - заявил Ермак.

Он также сказал, что "Украина сегодня действительно доминирует в переговорах и в международных партнеров нет сомнений, что Украина настойчиво идет по пути выполнения своих обязательств".

17 июня 2020 года Офис президента подготовил новый законопроект о так называемом особом статусе временно оккупированного Донбасса с имплементированной в него формулой Штайнмайера.

По словам Ермака, законопроект обсуждают с "нашими" представителями ОРДЛО , то есть с вынужденными переселенцами, которых недавно ввели в переговорные группы минского процесса. "Они высказывают свое мнение", - добавил он и больше ничего не сказал на эту тему.

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СПРАВКА. Франк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. Формула - предложенный им порядок выполнения вторых минских соглашений . Впервые о ней стало известно после парижского саммита четверки в октябре 2015-го. Речь об очередности пунктов о передаче Украине контроля над границей, выводе иностранных войск, начале местных выборов и проч.

Наталия Софиенко , Юрий Смирнов

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