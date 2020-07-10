UA

В Берлине обсудили новый закон об особом статусе Донбасса - Ермак

10.07.2020, 18:08
В Берлине обсудили новый закон об особом статусе Донбасса - Ермак - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Новый закон об особом статусе Донбасса с имплементированной в него формулой Штайнмайера обсуждали на встречи в Нормадском формате

Политическая подгруппа на встрече советников лидеров стран нормандского формата в Берлине рассматривала имплементацию формулы Штайнмайера (ФШ) в украинское законодательство. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с журналистами, передает корреспондент LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Если формула присутствия и участия представителей территорий, которых предложила Украина будет работать - это станет мощным шагом для того, чтобы законодательные акты, которые предопределены минскими договоренностями, начали рассматриваться в Верховной Раде и были вынесены на публичное обсуждение", - заявил Ермак.

Он также сказал, что "Украина сегодня действительно доминирует в переговорах и в международных партнеров нет сомнений, что Украина настойчиво идет по пути выполнения своих обязательств".

  • 17 июня 2020 года Офис президента подготовил новый законопроект о так называемом особом статусе временно оккупированного Донбасса с имплементированной в него формулой Штайнмайера.
  • По словам Ермака, законопроект обсуждают с "нашими" представителями ОРДЛО, то есть с вынужденными переселенцами, которых недавно ввели в переговорные группы минского процесса. "Они высказывают свое мнение", - добавил он и больше ничего не сказал на эту тему.

Читайте также: Зеленский про закон о статусе ОРДЛО: Напишем вместе

СПРАВКА. Франк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. Формула - предложенный им порядок выполнения вторых минских соглашений. Впервые о ней стало известно после парижского саммита четверки в октябре 2015-го. Речь об очередности пунктов о передаче Украине контроля над границей, выводе иностранных войск, начале местных выборов и проч. 
Наталия Софиенко, Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
особый статус донбасс андрей ермак

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. Часть II

Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. Часть II
 