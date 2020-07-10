В Берлине обсудили новый закон об особом статусе Донбасса - Ермак
Новый закон об особом статусе Донбасса с имплементированной в него формулой Штайнмайера обсуждали на встречи в Нормадском формате
Политическая подгруппа на встрече советников лидеров стран нормандского формата в Берлине рассматривала имплементацию формулы Штайнмайера (ФШ) в украинское законодательство. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с журналистами, передает корреспондент LIGA.net.
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"Если формула присутствия и участия представителей территорий, которых предложила Украина будет работать - это станет мощным шагом для того, чтобы законодательные акты, которые предопределены минскими договоренностями, начали рассматриваться в Верховной Раде и были вынесены на публичное обсуждение", - заявил Ермак.
Он также сказал, что "Украина сегодня действительно доминирует в переговорах и в международных партнеров нет сомнений, что Украина настойчиво идет по пути выполнения своих обязательств".
- 17 июня 2020 года Офис президента подготовил новый законопроект о так называемом особом статусе временно оккупированного Донбасса с имплементированной в него формулой Штайнмайера.
- По словам Ермака, законопроект обсуждают с "нашими" представителями ОРДЛО, то есть с вынужденными переселенцами, которых недавно ввели в переговорные группы минского процесса. "Они высказывают свое мнение", - добавил он и больше ничего не сказал на эту тему.
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