Науседа во второй раз стал президентом Литвы
Действующий президент Литвы Гитанас Науседа одержал победу на выборах главы государства. Об этом свидетельствуют результаты Главной избирательной комиссии страны.
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26 мая состоялся второй тур, в котором Науседа набрал 74% голосов. Его оппонентка, премьер Литвы Ингрида Шимоните получила 24% голосов.
Президент Владимир Зеленский уже поздравил литовского лидера с переизбранием.
"Вы всегда были с нами в эти сложные годы. Я ценю вашу искреннюю поддержку Украины и уверен, что, работая вместе, мы обеспечим свободу, мир и безопасность в Украине, странах Балтии и во всей нашей Европе", – написал он в Х.
- Литва – парламентская республика с некоторыми элементами полупрезидентской (смешанной). В частности, президент определяет направление внешней политики и проводит ее вместе с правительством, а также представляет кандидатуру премьер-министра, которую должен согласовать сейм (парламент).
- Литва последовательно поддерживает Украину – общий объем помощи составляет 610 млн евро. 11 апреля Литва объявила о новом пакете помощи Украине с антидроновыми ружьями и генераторами.
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