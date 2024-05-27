Науседа во второй раз стал президентом Литвы

Гитанас Науседа (Фото: Прессслужба НАТО)

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа одержал победу на выборах главы государства. Об этом свидетельствуют результаты Главной избирательной комиссии страны.

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26 мая состоялся второй тур, в котором Науседа набрал 74% голосов. Его оппонентка, премьер Литвы Ингрида Шимоните получила 24% голосов.

Президент Владимир Зеленский уже поздравил литовского лидера с переизбранием.

"Вы всегда были с нами в эти сложные годы. Я ценю вашу искреннюю поддержку Украины и уверен, что, работая вместе, мы обеспечим свободу, мир и безопасность в Украине, странах Балтии и во всей нашей Европе", – написал он в Х.

Литва – парламентская республика с некоторыми элементами полупрезидентской (смешанной). В частности, президент определяет направление внешней политики и проводит ее вместе с правительством, а также представляет кандидатуру премьер-министра, которую должен согласовать сейм (парламент).

Литва последовательно поддерживает Украину – общий объем помощи составляет 610 млн евро. 11 апреля Литва объявила о новом пакете помощи Украине с антидроновыми ружьями и генераторами.

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