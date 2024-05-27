Науседа вдруге став президентом Литви

Гітанас Науседа (Фото: Пресслужба НАТО)

Чинний президент Литви Гітанас Науседа здобув перемогу на виборах глави держави. Про це свідчать результати Головної виборчої комісії країни.

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26 травня відбувся другий тур, в якому Науседа набрав 74% голосів. Його опонентка, прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте отримала 24% голосів.

Президент Володимир Зеленський уже привітав литовського лідера з переобранням.

"Ви завжди були з нами в ці найскладніші роки. Я ціную вашу щиру підтримку України та впевнений, що, працюючи разом, ми забезпечимо свободу, мир і безпеку в Україні, країнах Балтії та в усій нашій Європі", – написав він у Х.

Литва — парламентська республіка з деякими елементами напівпрезидентської (змішаної). Зокрема, президент визначає напрям зовнішньої політики й провадить її разом з урядом, а також представляє кандидатуру прем'єр-міністра, яку має погодити сейм (парламент).

Литва послідовно підтримує Україну – загальний обсяг допомоги складає 610 млн євро. 11 квітня Литва оголосила про новий пакет допомоги Україні з антидроновими рушницями та генераторами.

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