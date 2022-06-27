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На юге истребители и вертолеты ВСУ нанесли три авиаудара по российским оккупантам

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2022, 03:11
На юге истребители и вертолеты ВСУ нанесли три авиаудара по российским оккупантам - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

26 июня на южном направлении Воздушные силы Вооруженных Сил Украины нанесли три авиационных удара по позициям российских оккупантов. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, на юге боевые действия в основном происходят посредством артиллерийских дуэлей и авиационных налетов.

"Продолжая тщетные попытки восстановить утраченные территории в районе Потемкино, враг отчаянно нанес авиационный удар вертолетом Ми-28 по нашим позициям. Без потерь", – говорится в сообщении.

В Херсонской области ПВО сбили три российских беспилотника "Орлан-10", которые пытались вести разведку.

Истребители и вертолеты ВС ВСУ попарно отработали три авиационных удара по скоплению живой силы и военной техники противника в трех районах Херсонской области.

Подтвержденные потери врага на юге за сутки составили: 39 оккупантов, танк Т-72, ​​четыре единицы другой бронированной и три – автомобильной техники. Уничтожены два склада боеприпасов в Николаевской области, один – в Херсонской.

Читайте также: Операция продолжается. ВСУ нанесли удары по острову Змеиный — ОК "Юг"

Наталия Медведева
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потери врага
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