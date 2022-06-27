На юге истребители и вертолеты ВСУ нанесли три авиаудара по российским оккупантам

26 июня на южном направлении Воздушные силы Вооруженных Сил Украины нанесли три авиационных удара по позициям российских оккупантов. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, на юге боевые действия в основном происходят посредством артиллерийских дуэлей и авиационных налетов.

"Продолжая тщетные попытки восстановить утраченные территории в районе Потемкино, враг отчаянно нанес авиационный удар вертолетом Ми-28 по нашим позициям. Без потерь", – говорится в сообщении.

В Херсонской области ПВО сбили три российских беспилотника "Орлан-10", которые пытались вести разведку.

Истребители и вертолеты ВС ВСУ попарно отработали три авиационных удара по скоплению живой силы и военной техники противника в трех районах Херсонской области.

Подтвержденные потери врага на юге за сутки составили: 39 оккупантов, танк Т-72, ​​четыре единицы другой бронированной и три – автомобильной техники. Уничтожены два склада боеприпасов в Николаевской области, один – в Херсонской.

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Наталия Медведева

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