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На юге Украины россияне отступают на запасные рубежи обороны — ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2022, 22:59
На юге Украины россияне отступают на запасные рубежи обороны — ВСУ - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

На юге Украины российские оккупанты с боями отступают на запасные рубежи обороны. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования "Юг".

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Противник продолжает вести боевые действия и отступает на запасные рубежи.

Отмечается, что россияне применяют тактику ракетных ударов, обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня по населенным пунктам, которые были освобождены Вооруженными Силами Украины, или глубоко тыловых территорий. 

В ОК "Юг" отметили, что ситуация на южном участке фронта характеризуется "стабильным напряжением и мощным контролем украинских сил". 

Читайте также: ВСУ заставили отойти россиян в районе Лисичанска, по всему фронту идут обстрелы — Генштаб 

Дмитрий Гриниченко
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война юг Украины отступление россии
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