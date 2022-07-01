На юге Украины россияне отступают на запасные рубежи обороны — ВСУ

На юге Украины российские оккупанты с боями отступают на запасные рубежи обороны. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования "Юг".

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Противник продолжает вести боевые действия и отступает на запасные рубежи.

Отмечается, что россияне применяют тактику ракетных ударов, обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня по населенным пунктам, которые были освобождены Вооруженными Силами Украины, или глубоко тыловых территорий.

В ОК "Юг" отметили, что ситуация на южном участке фронта характеризуется "стабильным напряжением и мощным контролем украинских сил".

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Дмитрий Гриниченко

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