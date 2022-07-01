На юге Украины россияне отступают на запасные рубежи обороны — ВСУ
01.07.2022, 22:59
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
На юге Украины российские оккупанты с боями отступают на запасные рубежи обороны. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования "Юг".
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Противник продолжает вести боевые действия и отступает на запасные рубежи.
Отмечается, что россияне применяют тактику ракетных ударов, обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня по населенным пунктам, которые были освобождены Вооруженными Силами Украины, или глубоко тыловых территорий.
В ОК "Юг" отметили, что ситуация на южном участке фронта характеризуется "стабильным напряжением и мощным контролем украинских сил".
- Российская авиация 1 июля дважды ударила фосфорными бомбами по острову Змеиный, который гарнизон РФ покинул из-за ударов Вооруженных Сил Украины.
- 30 июня Силы обороны Украины отбили налеты вертолетов армии России в южных областях, а также поразили зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" на острове Змеиный.
Читайте также: ВСУ заставили отойти россиян в районе Лисичанска, по всему фронту идут обстрелы — Генштаб
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев • PIED-DE-POULE
ДизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии