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На юге ВСУ ударили по командным пунктам армии РФ. Появилось видео из Новой Каховки

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 13:28
На юге ВСУ ударили по командным пунктам армии РФ. Появилось видео из Новой Каховки - Фото
Скриншот из видеозаписи

ВСУ нанесли точные мощные удары по двум командным пунктам вражеской армии, сообщило оперативное командование "Юг". В Сети появилось видео из Новой Каховки – утром там были пожар и детонация боеприпасов.

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Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в эфире канала Еспресо сказал, что ВСУ "последовательно уничтожают" склады и тыловые запасы оккупантов. По его словам, вчера была "очередная серия Чернобаевки", где были разбиты скопления военной техники армии РФ.

Сегодня же под утро, по словам Хланя, был мощный взрыв в Новой Каховке, после чего определенное время продолжалась детонация боеприпасов.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук опубликовал видео. Предварительно, по данным Братчука, уничтожены боекомплект, система противовоздушной обороны оккупантов, несколько десятков российских военных ранены и убиты.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что этой ночью украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли точные мощные удары по двум командным пунктам вражеской армии. Результаты работы ВСУ доразведываются.

Тем временем российские оккупанты в своих пабликах жалуются на наличие у ВСУ американских ракетных систем HIMARS, благодаря которым украинские военнослужащие уничтожают командные пункты оккупантов, а россияне несут "очень серьезные" потери.

На юге ВСУ ударили по командным пунктам армии РФ. Появилось видео из Новой Каховки

Сегодня также в соцсетях появилось видео пожара на территории завода "Топаз" во временно оккупированном Донецке.

  • 6 июля РФ запустила фейк о якобы уничтожении двух украинских HIMARS. В Генштабе ВСУ заявили, что это неправда, а HIMARS бьют по топ-целям российских оккупантов.

Смотрите также: "Оккупанты, ждите еще". Генштаб показал, как работает HIMARS ночью – видео

Оксана Житнюк
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Херсонская область новая каховка HIMARS командный пункт
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