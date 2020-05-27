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На Западе предупредили: они следят за внедрением медреформы и конкурсом в НСЗУ

На Западе предупредили: они следят за внедрением медреформы и конкурсом в НСЗУ - Фото
Иллюстрация: пресс-служба НСЗУ
27.05.2020, 12:23

Сегодня появились заявления посольств ЕС, Британии и США насчет медреформы в Украине и проходящего конкурса на должность врио главы НЗСУ

27 мая дипломаты из посольств союзников Украины – США, ЕС и Британии – сообщили в соцсетях, что следят за соблюдением законности конкурса на должность главы Нацслужбы здоровья. Они также призвали внедрить второй этап медреформы.

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В британской дипмиссии заявили, что независимые институты, обязательное медстрахование и ориентированность на пациента "важны для преодоления COVID-19", и приветствовали решение Минздрава продлить сроки конкурса на врио главы НСЗУ.

"Британия поддерживает второй этап медреформы и будет сотрудничать с Кабмином Украины, пока выполняются обязательства реформы", - добавили там.

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Дипломаты США подчеркнули, что независимая и профессиональная НСЗУ "имеет решающее значение в обеспечении доступа украинцев к современной и эффективной медицине", и добавили, что готовы продолжать партнерство "ради укрепления независимости таких институтов, как НСЗУ".

Дипмиссия ЕС пишет: "Профессиональная НСЗУ и агентство по закупкам критически важны для успеха реформы и должны быть усилены, в том числе через создание независимых набсоветов и открытых, основанных на профессиональных качествах, выборов руководства".

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В представительстве Брюсселя добавили, что "ЕС наблюдает за выборами врио главы НСЗУ", а после карантина нужно провести полноценный конкурс. Также евродипломаты считают: основные принципы медреформы "верны и ее развертывание должно продолжаться", даже если есть нужда в "тонкой подстройке" правками.

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Евгений Пилипенко
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