На ZIK говорят, что Гладковского в эфире хотели видеть зрители

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Телеканал ZIK опровергает обвинение своего бывшего журналиста в том, что канал договорился с "людьми Порошенко" об "информационном сотрудничестве". Замсекретаря СНБО Олега Гладковского в качестве гостя эфира выбрали зрители ZIK, утверждается в заявлении телеканала.

Там говорится, что гостя программы Vox Populi выбирает аудитория канала путем голосования на сайте.

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"Все желающие могут проголосовать за имеющуюся кандидатуру или предложить свою", - утверждают на телеканале. Также якобы каждый желающий может задать гостю вопрос.

На ZIKе говорят, что Гладковского приглашали другие телеканалы, но выбрал ZIK "как медиаплощадку со сбалансированной редакционной политикой".

"Относительно коммерческого сотрудничества телеканала ZIK не только с Блоком Петра Порошенко, но и с другими политическими партиями, то размещение материалов предвыборной агитации осуществляется на основании соглашений с кандидатами на пост президента Украины и обязательного осуществления предварительной оплаты использования эфира канала за счет средств избирательного фонда кандидата", - говорится в заявлении.

Вчера журналист телеканала ZIK Алексей Братущак заявил, что уволился из-за "цензуры и манипуляций" на телеканале, которые, на его взгляд, стали следствием договоренности собственников канала - семьи Петра Дыминского - с "людьми Порошенко" об "информационном сотрудничестве".

Интервью заместителя секретаря СНБО и одного из ближайших соратников Порошенко Олега Гладковского, сына которого журналисты обвинили в участии в схемах хищений в оборонном комплексе, Братущак назвал "абсолютной манипуляцией".