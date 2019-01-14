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14.01.2019, 06:04

"Набрались смелости": на Прикарпатье община УПЦ МП перешла в ПЦУ

"Набрались смелости": на Прикарпатье община УПЦ МП перешла в ПЦУ - Фото
Фото: blitz.if.ua

За переход в ПЦУ проголосовали более 100 человек села Поховка Богородчанского района

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В Ивано-Франковской области православная община УПЦ МП села Поховка Богородчанского района приняла решение о переходе в Православную церковь Украины. Об этом сообщает местное издание Блиц-инфо.

По данным издания, около 20 сторонников Московского патриархата "подняли шум, что собрание незаконно".

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"Мол, его должен созвать священник, а не люди. Поднялась словесная перепалка на повышенных тонах. В конце прихожане Московского патриархата заявили, что покидают собрание и вышли из-залы под возгласы "сепаратисты", - отмечается в сообщении.

В итоге за переход в ПЦУ проголосовали более 100 человек. Община избрала руководство и ревизионную комиссию, дала поручение им обратиться с просьбой принять их в ПЦУ.

По словам новоизбранного главы общины Мирослава Аннюка, такое решение назревало уже давно.

"Храм и земля принадлежит сельской общине. В селе около полутысячи жителей из них очень маленькая часть не хочет переходить. Люди давно говорили, но не хватало духу открыто об этом заявить. А теперь томос, и мы набрались смелости", - отметил Аннюк.

Первой православной общиной Одесской области, решившей перейти из Московского патриархата в Православную церковь Украины, недавно получившую автокефалию, стали прихожане Свято-Димитриевского храма села Пужайково Балтского района.

5 января в Константинополе патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине. 6 января рукописную версию документа официально вручили предстоятелю ПЦУ.

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Теги: упц мп, прикарпатье, община, пцу, приход
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