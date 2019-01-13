В ПЦУ перешел первый приход МП в Одесской области

Фото: dumskaya.net

Первой православной общиной Одесской области, решившей перейти из Московского патриархата в Православную церковь Украины, недавно получившую автокефалию, стали прихожане Свято-Димитриевского храма села Пужайково Балтского района. Об этом сегодня сообщает Думская.

Местный житель, отец одного из военнопленных украинских моряков Виктор Сорока отметил, что решение было принято еще на Рождество, 7 января.

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"После литургии прошло собрание, и мы начали собирать подписи среди прихожан, сейчас их более 300, еще пару дней – и будет 500-600. Ситуация такова, что 90% прихожан — за переход в Украинскую церковь. Сегодня же к нам приезжал благочинный Московского патриархата и рассказывал нам, что мы идем в подчинение туркам, что мы не должны этого делать. Но люди не согласились с его аргументами", - сказал Сорока.

Прихожане ожидают указа митрополита киевского и предстоятеля Православной церкви в Украине Епифания и назначения священника в их приход. Ожидается, что это может произойти уже на следующей неделе.

13 января 2019 года в селе Красноволя Маневицкого района Волынской области община, которая перешла в Православную церковь Украины, не пустила в Свято-Михайловский храм епископа УПЦ МП Нафанаила и других священников, которые подчиняются Московскому патриархату.

5 января в Константинополе патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине. 6 января рукописную версию документа официально вручили предстоятелю ПЦУ.