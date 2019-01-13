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13.01.2019, 16:30

В Волынской области община не пустила в храм священников УПЦ МП

В Волынской области община не пустила в храм священников УПЦ МП - Фото
Фото: orthodox.vinnica.ua

Глава Маневицкой райгосадминистрации подчеркнул, что "последняя попытка оставить общину в русской православной церкви не удалась"

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В селе Красноволя Маневицкого района Волынской области община, которая перешла в Православную церковь Украины, не пустила в Свято-Михайловский храм епископа УПЦ МП Нафанаила и других священников, которые подчиняются Московскому патриархату. Об этом сообщил в Facebook глава Маневицкой райгосадминистрации Андрей Линдюк.

"Сегодня в село Красноволя, община которого провела процедуру перехода в Православную церковь Украины приехал епископ Волынский УПЦ (РПЦ) Нафанаил с другими священниками, я так понимаю, чтобы показать, что никакого перехода нету. Но в храм местные жители не допустили. Последняя попытка оставить общину в русской православной церкви не удалась", - отметил Линдюк.

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Он подчеркнул, что уважает все конфессии, которые есть на территории района.

"И буду в пределах законов Украины всем обеспечивать соблюдение прав и свобод. Но если церковь имеет свой центр управления в Москве, в частности, в Кремле, то это нужно прямо говорить людям, и кто желает служить или молиться именно в такой церкви им никто не будет препятствовать", - добавил он.

После перехода церковных общин национальных меньшинств Буковины к единой украинской церкви, им сохранят язык богослужения, к которому они привыкли.

5 января в Константинополе патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине. 6 января рукописную версию документа официально вручили предстоятелю ПЦУ.

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Теги: упц мп, община, пцу
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