Перешедшим в ПЦУ церквям Буковины сохранят язык богослужения

Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний (фото - ЕРА)

После перехода церковных общин национальных меньшинств Буковины к единой украинской церкви, им сохранят язык богослужения, к которому они привыкли. Об этом сообщил архиепископ Буковинский и Хотинский Герман, передает Укринформ.

"Во многих румынских средствах массовой информации еще до объединительного собора писали, что якобы будет сплошная украинизация церкви, а наша область, как известно, многонациональная. Таким образом пугали румыноязычное население Буковины, что якобы украинцы придут и заберут ваш язык, ваши традиции и прочее. Но это неправда. Наша церковь открыта абсолютно для всех, независимо от того, кто на каком языке разговаривает или на каком языке хочет совершать богослужения", - сказал архиепископ Герман.

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Он привел пример прихода села Шишковцы Кицманского района - одного из первых на Буковине, принявшего решение перейти от Московского патриархата в ПЦУ, которому оставили церковнославянский язык богослужения.

"Если люди захотят, то оставят румынский язык богослужения, если захотят - перейдут на украинский. Ничто не должно быть препятствием для объединения", - добавил архиепископ.

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5 января в Константинополе патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине. 6 января рукописную версию документа официально вручили предстоятелю ПЦУ.