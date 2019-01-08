Глава УГКЦ счел реальным единение с Православной церковью Украины

Блаженнейший Святослав (фото - пресс-служба УГКЦ)

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) считает реальным в перспективе единение УГКЦ с Православной церковью Украины. Об этом сообщает Департамент информации УГКЦ.

Он не считает, что единение между УГКЦ и Православной церковью Украины в перспективе является утопическим. «Наоборот, это хорошая радостная перспектива. Потому что весь христианский мир, в частности католическое и православное сообщества, ищут пути к единству. На вселенском уровне происходит диалог чтобы это единство восстановить. Прежде всего речь идет о евхаристическом общении», - сказал Блаженнейший Святослав.

Реклама

Он уточнил, речь не идет о восстановлении каких-то структур или переподчинение одной церкви другчтоой.

Святослав сообщил, что договорился с предстоятелем ПЦУ Епифанием о сотрудничестве.

5 января в Константинополе патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине. 6 января рукописную версию документа официально вручили предстоятелю ПЦУ.

Вчера, 7 января, в Софии Киевской представили томос об автокефалии ПЦУ и состоялось праздничное богослужение.